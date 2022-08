Lecce, ufficiale: arriva Umtiti in prestito secco dal Barcellona (Di giovedì 25 agosto 2022) Si concretizza l’incredibile colpo di mercato del Lecce, che si è assicurato in prestito secco dal Barcellona Samuel Umtiti. E’ ufficiale stamane, anche se era già circolato nelle scorse ore come la trattativa fosse ormai chiusa: “Il difensore francese, campione del mondo nel 2018, arriverà a Lecce verso le 20 per sostenere le visite mediche”, si legge sul sito dei giallorossi. “Raggiunto un accordo per il trasferimento di Samuel Umtiti a Lecce, fino al 30 giugno 2023, senza alcuna opzione di acquisto“, scrive invece il club blaugrana. Fermato da tanti infortuni negli ultimi anni, il francese resta comunque un rinforzo importante per i salentini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Si concretizza l’incredibile colpo di mercato del, che si è assicurato indalSamuel. E’stamane, anche se era già circolato nelle scorse ore come la trattativa fosse ormai chiusa: “Il difensore francese, campione del mondo nel 2018, arriverà averso le 20 per sostenere le visite mediche”, si legge sul sito dei giallorossi. “Raggiunto un accordo per il trasferimento di Samuel, fino al 30 giugno 2023, senza alcuna opzione di acquisto“, scrive invece il club blaugrana. Fermato da tanti infortuni negli ultimi anni, il francese resta comunque un rinforzo importante per i salentini. SportFace.

