La figlia di Putin è stata oltre 20 volte in Germania, spesso con un visto emesso dall'Italia – La rivelazione di Der Spiegel (Di giovedì 25 agosto 2022) È andata per anni in Germania, con diversi soggiorni in Baviera, ed è passata inosservata ai servizi segreti tedeschi per anni. Si tratta di Katerina Tikhonova, una delle figlie di Putin, che spesso avrebbe usato anche un visto Schengen emesso dall'Italia. A rivelarlo è la testata tedesca Der Spiegel assieme alla piattaforma di investigazione russa IStories. Secondo quanto emerso, Tikhonova sarebbe andata in territorio tedesco almeno 20 volte, a partire dal 2015, per andare a trovare il suo compagno, e accompagnata da un agente armato della guardia presidenziale russa Fso. Il ragazzo in questione è Igor Zelensky, esperto ballerino che fino ad aprile 2022 guidava la compagnia professionale Bayrische Staatsballet.

