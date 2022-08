Inter | Inzaghi | 'Con la Lazio | Gagliardini può essere un'opzione Mercato? Skriniar'

DiMarzio : .@Inter | Simone #Inzaghi parla alla vigilia della sfida contro la @OfficialSSLazio - SimoneTogna : Inzaghi su Skriniar:'Lo vedo molto bene, concentrato, attento. C'è stato qualche problemino ad inizio preparazione… - Inter : Inzaghi: 'Partita seria, i ragazzi sono stati bravissimi' ???? - CalcioPillole : Simone #Inzaghi, tecnico dell'#Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la #Lazio: di se… - laziopress : Lazio-Inter, Inzaghi: “Affrontiamo una squadra forte, serve una prestazione di carattere. Immobile? Ci lega un gran… -

Commenta per primo Simone, tecnico dell ', ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in campionato contro la Lazio : 'Affrontiamo una squadra forte e che si è migliorata sicuramente nell'organico, ha ...Eccolo il primo big match della stagione dell', in quello Stadio Olimpico di Roma che dal 1999 è stato casa di Simone. Alla vigilia del match contro la Lazio, poco prima di partire per la capitale, l'allenatore parla in conferenza ...Da valutare anche il possibile sorpasso di Pedro ai danni di Zaccagni per il ruolo di esterno offensivo. INTER: Simone Inzaghi confermerà la formazione tipo. L’unico dubbio resta legato al solito ...Intervenuto in esclusiva ai microfoni de L’Interista, il giornalista Riccardo Cucchi si è espresso in merito alla sfida che andrà in scena domani tra Lazio e Inter. “Io sono personalmente persuaso, ...