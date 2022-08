Insigne: “I migliori con cui ho giocato? Vi dico i nomi” (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il fantastico gol segnato nell’ultimo weekend di campionato, Lorenzo Insigne concede un’intervista. Le prime partite con la maglia del Toronto insieme a Bernardeschi e Criscito non sono state per nulla male e, infatti, l’attenzione resta su di loro. In modo particolare, Insigne ha parlato a Telelatino, programma tv canadese per coloro che sono originari dell’Europa Meridionale e dell’America Latina. Il campione d’Europa si è soffermato su diversi temi, calcistici e non. Insigne Toronto Intervista Risponde così alla domanda su chi è il più forte con cui abbia mai giocato: “I tre giocatori più forti con cui io abbia mai giocato sono Hamsik, Cavani e Higuain”. Nessuno, dunque, proveniente dalla nostra Nazionale, ma solo ex compagni di squadra al Napoli. Poi si sbilancia ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il fantastico gol segnato nell’ultimo weekend di campionato, Lorenzoconcede un’intervista. Le prime partite con la maglia del Toronto insieme a Bernardeschi e Criscito non sono state per nulla male e, infatti, l’attenzione resta su di loro. In modo particolare,ha parlato a Telelatino, programma tv canadese per coloro che sono originari dell’Europa Meridionale e dell’America Latina. Il campione d’Europa si è soffermato su diversi temi, calcistici e non.Toronto Intervista Risponde così alla domanda su chi è il più forte con cui abbia mai: “I treri più forti con cui io abbia maisono Hamsik, Cavani e Higuain”. Nessuno, dunque, proveniente dalla nostra Nazionale, ma solo ex compagni di squadra al Napoli. Poi si sbilancia ...

