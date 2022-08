GP Belgio 2022 F1 | anteprima ed orari SKY e TV8

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo una lunga pausa estiva, la Formula 1 riaccende i motori per il weekend più atteso dell’anno, quello del GP delsul circuito di Spa-Francorchamps, soprannominato l’Università della Formula 1. Al momento vediamo Max Verstappen ampiamente in testa alla classifica piloti e RedBull con un certo vantaggio su quello costruttori. Gli inseguitori sono Leclerc L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc GP Emilia Romagna: Verstappen conquista la pole, tante le bandiere rosse GP Spagna: doppietta RedBull con vittoria di Verstappen, ritiro per Leclerc GP Austria: Verstappen in pole, a meno di 1 decimo le due Ferrari Verstappen ...

... dove domenica si svolgerà il Gran Premio del. Max Verstappen è saldamente in testa alla ... Charles Leclerc e la Ferrari hanno una delle ultime chance di tornare competitivi per il titoloe ...La pausa estiva è terminata e i piloti della Formula 1 sono tornati nel paddock, a Spa, per il Gran Premio del, che si disputerà domenica. La Ferrari ha ricaricato le energie e liberato la mente dopo le delusioni dell'ultima gara, ma il team non demorde e non si dà per vinto, così come i suoi piloti. ...Il pilota della Ferrari glissa sulla scelta del box italiano di montare nuove parti ibride: "Non è ancora confermato nulla" ...Lo spagnolo della Ferrari dribbla la questione della nuova parte ibrida: "Non so niente, nulla è ancora confermato" ...