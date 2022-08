Girone da incubo per l'Inter, il Milan sorride. Napoli e Juve, poteva andare meglio (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggio agrodolce per le 4 squadre italiane impegnate in Champions League. Perché se Milan e Juve possono forse sorridere, per il Napoli e l'Inter l'urna di Istanbul non può davvero dirsi fortunata. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggio agrodolce per le 4 squadre italiane impegnate in Champions League. Perché sepossono forsere, per ile l'l'urna di Istanbul non può davvero dirsi fortunata. ...

