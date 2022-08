F1, Charles Leclerc potrebbe andare in penalità a Spa! Max Verstappen può sorridere (Di giovedì 25 agosto 2022) Poca possibilità di scelta. La Ferrari arriva all’appuntamento di Spa (Belgio), dopo la pausa estiva, con poche carte in mano nel Mondiale 2022 di F1. L’esito del GP d’Ungheria ha reso ancor più in salita il percorso della Rossa, visti i risultati di Red Bull e dell’olandese Max Verstappen, a segno all’Hungaroring pur partendo dalla decima piazzola in griglia. Ecco che la scuderia di Maranello, in vista del fine-settimana nelle Ardenne, si gioca un altro all-in. Stando alle informazioni note, ci saranno alcune novità importanti. In primis, il team del Cavallino Rampante introdurrà una significativa evoluzione della parte ibrida dell’unità motrice, ovvero il nuovo MGU-K. Un update che, stando a quanto riferito da Mattia Binotto, dovrebbe rappresentare uno step evolutivo non trascurabile in termini di prestazioni e di affidabilità. Novità che dovrebbe essere usata solo ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Poca possibilità di scelta. La Ferrari arriva all’appuntamento di Spa (Belgio), dopo la pausa estiva, con poche carte in mano nel Mondiale 2022 di F1. L’esito del GP d’Ungheria ha reso ancor più in salita il percorso della Rossa, visti i risultati di Red Bull e dell’olandese Max, a segno all’Hungaroring pur partendo dalla decima piazzola in griglia. Ecco che la scuderia di Maranello, in vista del fine-settimana nelle Ardenne, si gioca un altro all-in. Stando alle informazioni note, ci saranno alcune novità importanti. In primis, il team del Cavallino Rampante introdurrà una significativa evoluzione della parte ibrida dell’unità motrice, ovvero il nuovo MGU-K. Un update che, stando a quanto riferito da Mattia Binotto, dovrebbe rappresentare uno step evolutivo non trascurabile in termini di prestazioni e di affidabilità. Novità che dovrebbe essere usata solo ...

F1: in Belgio sarà ancora Verstappen contro Leclerc Il suo primo rivale è Charles Leclerc. Il numero 16 della Ferrari si presenta al Gran Premio del Belgio voglioso di riscatto dopo due gare, Francia e Ungheria, da dimenticare. Leclerc, la cui ... F1 - Red Bull, Verstappen: 'Come avversario preferisco Leclerc a Hamilton' Una sfida improntata alla lealtà e senza i toni accesi e i veleni del 2021. Per questo Max Verstappen preferisce di gran lunga rivaleggiare per il titolo con la Ferrari e con Charles Leclerc - che conosce da quando entrambi erano dei giovanissimi piloti di kart - rispetto all'estenuante e accesissima sfida iridata con Lewis Hamilton, che ha visto il suo apice nelle battute ... MOW Formula 1: Verstappen leader dei pronostici in Belgio Grazie alle vittorie in Francia e in Ungheria Max Verstappen è saldamente in testa alla classifica piloti della Formula 1 e i tifosi della Ferrari si aspettano un gran ritorno di Charles Leclerc dopo ... F1: a Spa Leclerc punta al bersaglio grosso, in quota la Ferrari per riaprire il mondiale ROMA - Riparte la Formula 1 e Charles Leclerc, al volante della sua Ferrari, cerca di dare vita a una rimonta mai andata in scena. Nessuno, infatti, ... Il suo primo rivale è. Il numero 16 della Ferrari si presenta al Gran Premio del Belgio voglioso di riscatto dopo due gare, Francia e Ungheria, da dimenticare., la cui ...Una sfida improntata alla lealtà e senza i toni accesi e i veleni del 2021. Per questo Max Verstappen preferisce di gran lunga rivaleggiare per il titolo con la Ferrari e con- che conosce da quando entrambi erano dei giovanissimi piloti di kart - rispetto all'estenuante e accesissima sfida iridata con Lewis Hamilton, che ha visto il suo apice nelle battute ... Carlos Sainz a testa altissima: “Sono al livello di Charles Leclerc e Max Verstappen” Grazie alle vittorie in Francia e in Ungheria Max Verstappen è saldamente in testa alla classifica piloti della Formula 1 e i tifosi della Ferrari si aspettano un gran ritorno di Charles Leclerc dopo ...ROMA - Riparte la Formula 1 e Charles Leclerc, al volante della sua Ferrari, cerca di dare vita a una rimonta mai andata in scena. Nessuno, infatti, ...