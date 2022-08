Elezioni ultime notizie. Agcom boccia il confronto tv a due: non rispetta la par condicio. Letta: scelta bizantina (Di giovedì 25 agosto 2022) Per l’Agcom un solo confronto a due non rispetta la par condicio. Il garante per le comunicazoni è intervenuto dopo le segnalazioni sul confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni programmato per il 22 settembre. Il leader Pd: scelta bizantina Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 agosto 2022) Per l’un soloa due nonla par. Il garante per le comunicazoni è intervenuto dopo le segnalazioni sultra Enricoe Giorgia Meloni programmato per il 22 settembre. Il leader Pd:

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - pdnetwork : @CaterinaCerroni, 31 anni, alle ultime elezioni europee è stata la più giovane candidata del PD. Oggi guida i Giova… - infoitinterno : Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Salvini propone flat tax e nucleare, tutti contro Letta sulla scuola obbli… - antop131 : In tutta questa campagna elettorale non c'è correttezza dal punto di vista del rispetto per le persone e la demo… -