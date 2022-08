News24_it : Elezioni: Serracchiani, Pd prima forza?Ci sono condizioni - BozzettiGrazia : @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani… - CecchetVittorio : @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani… - Steve_kek : @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani… - errepossa : RT @errepossa: @serracchiani @ZappingRadio1 @serracchiani @pdnetwork @EnricoLetta ANDRETE TUTTI IN PRIGIONE PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ. ??… -

Agenzia ANSA

"Ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga". Lo ha affermato all'ANSA la presidente del Pd alla Camera, Debora, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il Pd possa risultare prima forza nella prossima tornata elettorale e vincere la sfida. "Abbiamo visto - ha aggiunto, in occasione di un ...... come le capogruppo a Camera e Senato Deborae Simona Malpezzi, il presidente e la ... L'avvicinarsi delleha cambiato poco o nulla a livello di strutture e di spazi. La vera novità ... Elezioni: Serracchiani, Pd prima forzaCi sono condizioni - Ultima Ora (ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - 'Giovedì 1 settembre, dalle 20, lancio della campagna elettorale in Toscana. Abbiamo scelto un luogo a me molto caro: ...TRIESTE, 25 AGO - "Ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga". Lo ha affermato all'ANSA la presidente del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il P ...