Elezioni | Gemma Impegno civico | Ci presentiamo al Paese mettendo al centro le persone e i loro bisogni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 agosto 2022) “L’Europa è la mia casa e la mia sede di lavoro da tre anni ormai. Sin dal mio primo giorno al Parlamento europeo ho portato avanti alcune battaglie che ritengo fondamentali. In primis quella a tutela del mio Sud, troppo spesso considerato periferia dell’Unione ma che invece rappresenta una grande risorsa, basta saperla valorizzare. Poi per quello che ho voluto definire “il diritto a restare” per i giovani. La fuga dei cervelli è una vera e propria emergenza sociale, serve uncomune per riportare i nostri giovani in Italia: l’estero deve essere un’opportunità, non una scelta obbligata. Infine, un posto speciale nelle mie battaglie lo occupa la lotta per una giusta inclusione sociale. Bisogna investire molto in educazione e formazione per la diffusione di una reale “cultura inclusiva”, sulla quale si è detto tanto ma poco ancora si è realizzato. Ma soprattutto ...