Elezioni | Gelmini a Letta | ' scelta tra Pd e destra spinge italiani nel fosso'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Letta dice che il 25 settembre la scelta è tra Pd e destra. A me pare che la sua posizione sia destinata a spingere gli italiani nel fosso. Oltre a sovranismo e paralisi c'è la scelta della crescita e delle riforme sulla scia del governo Draghi. Con Azione e Italia Viva". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente di Azione.

