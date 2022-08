Dune: Awakening, l’MMO survival ambientato su Arrakis è protagonista della Gamescom (Di giovedì 25 agosto 2022) Presentato con un trailer in CGI, il nuovo MMO survival di Funcom ha lasciato tutti a bocca aperta. Dune: Awakening ci catapulta nell’universo letterario di Frank Herbert che, per la prima volta, abbraccia il medium videoludico. Dune: Awakening si mostra in un trailer alla Gamescom – 25822 www.computermagazine.itUn reveal che ha spiazzato un po’ tutti e che, per la prima volta, porta l’universo letterario – e cinematografico – di Frank Herbert nel mondo dei videogiochi. Parliamo di Dune: Awakening, un survival dalle caratteristiche multiplayer, che ci getterà tra le Dune di sabbia del pianeta Arrakis, in una serie di eventi action/adventure da vivere tutti d’un fiato. Dietro allo sviluppo del titolo, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Presentato con un trailer in CGI, il nuovo MMOdi Funcom ha lasciato tutti a bocca aperta.ci catapulta nell’universo letterario di Frank Herbert che, per la prima volta, abbraccia il medium videoludico.si mostra in un trailer alla– 25822 www.computermagazine.itUn reveal che ha spiazzato un po’ tutti e che, per la prima volta, porta l’universo letterario – e cinematografico – di Frank Herbert nel mondo dei videogiochi. Parliamo di, undalle caratteristiche multiplayer, che ci getterà tra ledi sabbia del pianeta, in una serie di eventi action/adventure da vivere tutti d’un fiato. Dietro allo sviluppo del titolo, ...

