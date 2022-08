Coccodrillo di oltre 5 metri trascina il cadavere di un uomo nelle acque della laguna (Di giovedì 25 agosto 2022) Volevano semplicemente guardare le tartarughe nuotare, ma lo spettacolo a cui un gruppo di turisti nella laguna del Carpintero nella città di Tampico ha assistito è stato a dir poco raccapricciante: il cadavere di un uomo, nudo, trascinato da un Coccodrillo di oltre 5 metri. Il rettile è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web mentre si aggira per la laguna con il corpo senza vita di un uomo tra le fauci. Si pensa sia un bagnante che avrebbe ignorato gli avvertimenti delle autorità locali, visto che lì vige il divieto di nuotare proprio a causa della presenza dei rettili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Volevano semplicemente guardare le tartarughe nuotare, ma lo spettacolo a cui un gruppo di turisti nelladel Carpintero nella città di Tampico ha assistito è stato a dir poco raccapricciante: ildi un, nudo,to da undi. Il rettile è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web mentre si aggira per lacon il corpo senza vita di untra le fauci. Si pensa sia un bagnante che avrebbe ignorato gli avvertimenti delle autorità locali, visto che lì vige il divieto di nuotare proprio a causapresenza dei rettili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

