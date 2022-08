Claudio Amendola e Francesca Neri: la verità sulla loro separazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Da diverso tempo circolano voci su una separazione fra Claudio Amendola e Francesca Neri. Ultimamente, allora, l’attore ha dichiarato tutta la verità sull’accaduto Rumors su una possibile separazione fra Claudio Amendola e Francesca Neri circolano da qualche settimana. La loro lunga storia d’amore dura da ormai più di vent'anni e molti sostenitori della coppia hanno appreso le voci che circolavano ultimamente con grande sconforto. Non molto tempo fa, Amendola è stato visto fare la spola fra la sua abitazione e una nuova casa. Proprio lì, pare abbia portato diversi oggetti e in molti hanno supposto che l’attore si stesse per trasferire in quel luogo. Insieme a lui, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 25 agosto 2022) Da diverso tempo circolano voci su unafra. Ultimamente, allora, l’attore ha dichiarato tutta lasull’accaduto Rumors su una possibilefracircolano da qualche settimana. Lalunga storia d’amore dura da ormai più di vent'anni e molti sostenitori della coppia hanno appreso le voci che circolavano ultimamente con grande sconforto. Non molto tempo fa,è stato visto fare la spola fra la sua abitazione e una nuova casa. Proprio lì, pare abbia portato diversi oggetti e in molti hanno supposto che l’attore si stesse per trasferire in quel luogo. Insieme a lui, ...

MadBrown72 : @alessandcarolis @umbasdeez Cazzo sei? Claudio Amendola che ti offendi per i Cesaroni? - Musicismyplanet : @bisciojr @settecoppeotto Aggiungerei Claudio Amendola, se non fosse stato per suo padre credo che oggi lavorerebbe ai mercati generali! - Musicismyplanet : @settecoppeotto Monica Bellucci, Nicolas Cage, Claudio Amendola!!! - Alex465251203 : @settecoppeotto Bill Murray / Claudio Amendola Catherine Zeta Jones / Alessandro Gassmann Cameron Diaz / Leonardo Pieraccioni - Iolairbran : @settecoppeotto Alessandro Gassman Stefano Accorsi Claudio Amendola -