Calciomercato Roma: Tameze nome caldo a centrocampo (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Roma, per rimpiazzare il lungodegente Wijnaldum piace il centrocampista dell'Hellas Verona Tameze Con l'infortunio di Wijnaldum la Roma deve tornare sul mercato. Tra i tanti nomi che si fanno nelle ultime ore, Il Messaggero riporta un forte interesse dei giallorossi per Tameze. Il Verona chiede però 10 milioni una cifra che la Roma, finita sotto la lente del FPF dell'UEFA non può spendere. Per questo motivo le alternative sono Nandez, lo svincolato Grillitsch e Lukic del Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

