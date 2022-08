Calciomercato Fiorentina, il nodo delle uscite (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, non soltanto le entrate, ma Barone e Pradè lavorano sulle uscite: il punto sulle cessioni e il rebus di Kouame Non soltanto le entrate, ma la Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riportato dall’edizione di Firenze del Corriere della Sera i nomi in uscita sono Matija Nastasic, Luca Ranieri, Marco Benassi e Szymon Zurkowski. Oltre a questi quattro nomi c’è anche il rebus Kouame: l’esterno ex Genoa ha un ottimo feeling con l’allenatore Italiano, ma allo stesso tempo non mancano le offerte per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022), non soltanto le entrate, ma Barone e Pradè lavorano sulle: il punto sulle cessioni e il rebus di Kouame Non soltanto le entrate, ma lacontinua a lavorare anche sul frontecessioni. Secondo quanto riportato dall’edizione di Firenze del Corriere della Sera i nomi in uscita sono Matija Nastasic, Luca Ranieri, Marco Benassi e Szymon Zurkowski. Oltre a questi quattro nomi c’è anche il rebus Kouame: l’esterno ex Genoa ha un ottimo feeling con l’allenatore Italiano, ma allo stesso tempo non mancano le offerte per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

