Basket | Spagna | Sergio Llull non giocherà gli Europei 2022

A una decina di giorni dall'inizio degli Europei 2022 di Basket, per la Spagna di Sergio Scariolo arriva una tegola incredibile: Sergio Llull infatti, non potrà fare parte della rosa degli iberici, a causa di una lesione muscolare. Il playmaker del Real Madrid, classe 1987, tre volte medaglia d'oro agli Europei con le "Furie Rosse", deve quindi fare i conti, come reso noto dalla Federazione Spagnola, con un problema fisico che non gli consentirà di essere sul parquet in breve tempo. "La Federazione vuole ringraziare Sergio Llull per l'impegno e la professionalità e gli augura una pronta guarigione e un buon inizio di stagione con il suo club ", questo il testo della nota ufficiale nella quale si spiega la situazione in ...

