Arriva l'aiutino alla sinistra Ferragni in campo per attaccare Fdi: "Frena gli aborti" (Di giovedì 25 agosto 2022) L'aiutino che mancava. Quello di Chiara Ferragni, l'influencer più influente d'Italia. Una story su Instagram per affermare il diritto delle donne all'aborto e, soprattutto, per bacchettare Fdi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) L'che mancava. Quello di Chiara, l'influencer più influente d'Italia. Una story su Instagram per affermare il diritto delle donne all'aborto e, soprattutto, per bacchettare Fdi

ge_software : @antosalatino E devi beccare anche l'anno giusto... Milan a fine ciclo e altre squadre non all'altezza. Poi se arr… - Nerazzurriamo22 : RT @interismo2010: Tra quanto arriva l'aiutino? - odiolautaro : RT @interismo2010: Tra quanto arriva l'aiutino? - interismo2010 : Tra quanto arriva l'aiutino? - PaoloMRCorti : RT @Faggio4: @VittorioXlater L'errore in malafede ci sta. Ripeto, in malafede. Fatti un giro su #TikTok e guarda quanti video dove postano… -