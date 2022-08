Adani su Allegri: "Ogni volta ha una scusa diversa, si alimenta la mediocrità, non è autocritico" (Di giovedì 25 agosto 2022) Lele Adani è tornato a commentare la gestione della squadra di Massimiliano Allegri, intervenendo alla BoboTV:"Bisogna saper dire basta, nell’accettare e vedere passare come se niente fosse un... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 25 agosto 2022) Leleè tornato a commentare la gestione della squadra di Massimiliano, intervenendo alla BoboTV:"Bisogna saper dire basta, nell’accettare e vedere passare come se niente fosse un...

alessinho95 : @Bresingar_ @rabiotmachia Hai mai visto Allegri e Adani recentemente nella stessa stanza? - Pall_Gonfiato : #Adani parla di #Allegri allenatore della Juventus - AlessioButera3 : RT @Mary90792655: @EdoardoMecca1 Le regole dell'ALTRA setta: -Chiunque è più capace di Allegri. Anche Oronzo Canà -Schemi, triangolazioni,… - ZonaBianconeri : RT @MCalcioNews: Adani smonta Allegri: 'Non fa mai autocritica, ogni volta ha una scusante diversa. Per i tifosi questo non è corretto' htt… - MCalcioNews : Adani smonta Allegri: 'Non fa mai autocritica, ogni volta ha una scusante diversa. Per i tifosi questo non è corret… -