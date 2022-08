Una Vita, anticipazioni 26 agosto: Aurelio continua a tramare contro Genoveva, attendendo l’arrivo di Rodrigo e dà un ultimatum a David. La Salmeròn chiede ad Ignacio di farla abortire, poi lo ricatta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una Vita, anticipazioni 26 agosto: anche la puntata di domani si preannuncia avvicente. I due “cattivi”, Aurelio e Genoveva, marito e moglie, continueranno ad ordire le loro trame e l’uno contro l’altra. Una Vita, anticipazioni 26 agosto: Marcelo annuncia ad Aurelio la grande novità su Rodrigo, ma riceve una risposta inattesa Il “fido” Marcelo viene a sapere che ora Genoveva è al corrente di dove sia Rodrigo e va da Aurelio a dirglielo. Tuttavia il padrone gli rivela che lo sa già e che per il momento non intende far nulla, finché la moglie non farà arrivare ad Acacias il vero marito di Valeria. A proposito di quest’ultima, il Quesada ha informato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una26: anche la puntata di domani si preannuncia avvicente. I due “cattivi”,, marito e moglie, continueranno ad ordire le loro trame e l’unol’altra. Una26: Marcelo annuncia adla grande novità su, ma riceve una risposta inattesa Il “fido” Marcelo viene a sapere che oraè al corrente di dove siae va daa dirglielo. Tuttavia il padrone gli rivela che lo sa già e che per il momento non intende far nulla, finché la moglie non farà arrivare ad Acacias il vero marito di Valeria. A proposito di quest’ultima, il Quesada ha informato ...

