TS – Milik-Juve a un passo, ma prima nuovo round per Depay (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 09:57:45 Arrivano conferme da TS: TORINO – prima di chiudere per Arkadiusz Milik, in pugno da almeno 48 ore, la Juventus ha deciso di effettuare un ultimo tentativo al ribasso anche per Memphis Depay. La strategia è stata concordata nelle ultime ore, dopo l’abituale riunione post partita di ieri tra il ds Federico Cherubini, il vice presidente Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e l’allenatore Massimiliano Allegri. Dirigenti e tecnico si sono confrontati sulle varie opzioni di vice Vlahovic sul tavolo e alla fine hanno deciso di prendersi ancora una mezza giornata per riflettere. I ragionamenti proseguono, ma contemporaneamente avanzano anche i colloqui con i diretti interessati. Fra una settimana suona la sirena di fine mercato (1 settembre) e la Juventus ha l’esigenza di stringere per ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 09:57:45 Arrivano conferme da TS: TORINO –di chiudere per Arkadiusz, in pugno da almeno 48 ore, lantus ha deciso di effettuare un ultimo tentativo al ribasso anche per Memphis. La strategia è stata concordata nelle ultime ore, dopo l’abituale riunione post partita di ieri tra il ds Federico Cherubini, il vice presidente Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e l’allenatore Massimiliano Allegri. Dirigenti e tecnico si sono confrontati sulle varie opzioni di vice Vlahovic sul tavolo e alla fine hanno deciso di prendersi ancora una mezza giornata per riflettere. I ragionamenti proseguono, ma contemporaneamente avanzano anche i colloqui con i diretti interessati. Fra una settimana suona la sirena di fine mercato (1 settembre) e lantus ha l’esigenza di stringere per ...

