Traffico Roma del 24-08-2022 ore 14 | 30

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Luceverdeme trovati all’ascolto pocosulla capitale non vengono segnalati particolari problemi al momento segnalazione da parte della polizia locale diCapitale ci Segnala la presenza di un incidente in via Cavour in prossimità di via Principe Amedeo Ristori attenzione dalle ore 18 di oggi pomeriggio in programma un corteo in via dei Fori Imperiali la manifestazione raggiungerà Piazza del Colosseo cambio di percorso per le linee bus di zona ed eventuali chiusure delle strade limitrofe sempre chiusa via della Lungara a causa di un muro pericolante tra la salita del Buon Pastore Eu Lungotevere Gianicolense trasporto pubblico per la giornata di oggi problemi sulla linea ferroviariaViterbo ci sono cancellazioni di alcune corse da Flaminio e da Montebello E comunque per i dettagli di queste di ...