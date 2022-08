"Stile sovietico, torni alla realtà". Mara Carfagna umilia Letta, con una sola frase... (Di mercoledì 24 agosto 2022) La proposta lanciata da Letta sulla scuola ha sollevato non poche contestazioni al Meeting di Rimini. Quando il leader del Pd ha annunciato l'intenzione dei dem di allungare l'obbligo scolastico fino alla maturità e di rendere obbligatoria anche la scuola dell'infanzia, si sono sentiti dei fischi e delle lamentele dalla platea. A contestare quest'idea è stata anche Mara Carfagna sui suoi canali social. L'ex azzurra, ora in Azione con Carlo Calenda, su Twitter ha scritto: "L'idea di Enrico Letta dell'asilo obbligatorio è in Stile sovietico e fuori dalla realtà. Lo sa che al Sud l'offerta non arriva al 15% dei bambini residenti? Lo sa che al Sud oltre il 60 per cento delle madri non è occupata né può esserlo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) La proposta lanciata dasulla scuola ha sollevato non poche contestazioni al Meeting di Rimini. Quando il leader del Pd ha annunciato l'intenzione dei dem di allungare l'obbligo scolastico finomaturità e di rendere obbligatoria anche la scuola dell'infanzia, si sono sentiti dei fischi e delle lamentele dplatea. A contestare quest'idea è stata anchesui suoi canali social. L'ex azzurra, ora in Azione con Carlo Calenda, su Twitter ha scritto: "L'idea di Enricodell'asilo obbligatorio è ine fuori d. Lo sa che al Sud l'offerta non arriva al 15% dei bambini residenti? Lo sa che al Sud oltre il 60 per cento delle madri non è occupata né può esserlo per ...

mara_carfagna : L’idea di @EnricoLetta dell’asilo obbligatorio è in stile sovietico e fuori dalla realtà. Lo sa che al Sud l'offert… - brandobenifei : #Carfagna ci accusa di stile sovietico, dopo le critiche arrivate ieri al #meetingRimini sulla proposta di allungar… - _jackopalypse : Gatto in perfetto stile sovietico per evitare un altro tweet politico - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scuola, scontro sull'obbligo da 3 a 18 anni. Carfagna: 'Idea in perfetto stile sovietico' [di Corrado Zunino] - Libero_official : Mara #Carfagna non condivide l'idea di #Letta di rendere obbligatoria la scuola d'infanzia: 'In stile sovietico e f… -