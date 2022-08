Sassuolo | Pinamonti si presenta | “Un orgoglio essere qui Voglio la Nazionale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “È motivo di grandequa perché ilpunta tanto sui giovani e penso che sia una tappa che può darmi tanto come spero che io possa dare tanto alla società. Ho girato tanto ma è un vanto per me, sono sicuro che anchemi potrà dare tanto, l’obiettivo è cercare di mantenere quanto fatto l’anno scorso e migliorare“. Lo ha detto il nuovo attaccante del, Andreanel corso della conferenza stampa dizione. Su Dionisi: “Mi ha spiegato alcune cose di come voleva giocare lui e penso che anche questo sia stato fondamentale per la mia scelta perché ilcrea tante occasioni e penso possaimportante per me“. Laè un obiettivo: “Tenerla in ...