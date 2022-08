Sassuolo, Carnevali: 'Più facile arrivare ad Antiste che Laurientè' (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così della ricerca di un attaccante per rimpiazzare Raspadori... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'amministratore delegato delGiovanniha parlato così della ricerca di un attaccante per rimpiazzare Raspadori...

sportli26181512 : Sassuolo, Carnevali: 'Più facile arrivare ad Antiste che Laurientè': L'amministratore delegato del Sassuolo Giovann… - infoitsport : Sassuolo, Carnevali sul mercato: “Siamo contenti, non faremo…” - CalcioPillole : L'amministratore delegato del #Sassuolo ha parlato di mercato a margine della conferenza di presentazione di… - InterMilanNow : Sassuolo CEO Giovanni Carnevali: “Andrea Pinamonti A Big Investment For Us, No Buyback Option In Deal With Inter”… - intermilan : Sassuolo CEO Giovanni Carnevali: 'Andrea Pinamonti A Big Investment For Us, No Buyback Option In Deal With Inter'… -