Samantha Cristoforetti fra i possibili candidati a partecipare ad Artemis 1, la missione che punta a portare di nuovo l’uomo sulla Luna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sta per partire il lancio di Artemis 1, la prima missione del programma spaziale che ha l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna. In vista dell’avvio del conto alla rovescia dal Kennedy Space Center, in Florida, sono iniziate le procedure per la chiusura della capsula Orion, integrata in cima al gigantesco razzo Sls (Space launch System) di 98 metri. Il lancio resta confermato per lunedì 29 agosto alle 14:33 ora italiana, con una finestra di 2 ore. L’obiettivo è far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sul nostro satellite naturale entro il 2025. L’Esa, l’agenzia spaziale europea, parteciperà con tre astronauti: saranno selezionati fra i sette della classe di cui fa parte anche Samantha Cristoforetti, ora impegnata sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sta per partire il lancio di1, la primadel programma spaziale che ha l’obiettivo di ri. In vista dell’avvio del conto alla rovescia dal Kennedy Space Center, in Florida, sono iniziate le procedure per la chiusura della capsula Orion, integrata in cima al gigantesco razzo Sls (Space launch System) di 98 metri. Il lancio resta confermato per lunedì 29 agosto alle 14:33 ora italiana, con una finestra di 2 ore. L’obiettivo è far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sul nostro satellite naturale entro il 2025. L’Esa, l’agenzia spaziale europea, parteciperà con tre astronauti: saranno selezionati fra i sette della classe di cui fa parte anche, ora impegnata...

sudfuturo : RT @fattoquotidiano: Samantha Cristoforetti fra i possibili candidati a partecipare ad Artemis 1, la missione che punta a portare di nuovo… - fattoquotidiano : Samantha Cristoforetti fra i possibili candidati a partecipare ad Artemis 1, la missione che punta a portare di nuo… - gaesab1974 : RT @Radio1Rai: #Luna #Artemis1 Ultimi preparativi per la navetta Orion. A bordo, per ora, solo manichini. Ma solo in attesa del momento in… - Radio1Rai : #Luna #Artemis1 Ultimi preparativi per la navetta Orion. A bordo, per ora, solo manichini. Ma solo in attesa del mo… - speragire : Una donna per il ritorno sulla Luna: anche Samantha Cristoforetti tra le candidate -