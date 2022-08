Meeting, la platea di Comunione e Liberazione accoglie Draghi con 7 minuti di applausi – Video (Di mercoledì 24 agosto 2022) Comunione e Liberazione accoglie il presidente del Consiglio Mario Draghi con un’ovazione da star. Gli applausi parto dall’ingresso alla Fiera di Rimini. Poi, ancora, i militanti ciellini riservano altri 7 lunghi minuti di applausi all’arrivo del premier nell’auditorium riminese. In prima fila, il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida ed il consigliere regionale Galeazzo Bignami sono gli unici a non applaudire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)il presidente del Consiglio Mariocon un’ovazione da star. Gliparto dall’ingresso alla Fiera di Rimini. Poi, ancora, i militanti ciellini riservano altri 7 lunghidiall’arrivo del premier nell’auditorium riminese. In prima fila, il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida ed il consigliere regionale Galeazzo Bignami sono gli unici a non applaudire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

