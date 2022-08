LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la Spagna torna a vincere dopo 2 anni con Marc Soler, Molard è la nuova Maglia Rossa (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 17.30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per aver seguito con noi la tappa numero 5 della Vuelta 2022. L’appuntamento è per domani, con il primo imperdibile arrivo in salita! 17.27 Grandissima giornata per Marc Soler. Prima è riuscito a rientrare da solo sui fuggitivi, poi sembrava finito sull’Alto del Vivero. Alla fine ha fatto valere la sua grande qualità in salita per andare a cercare un successo prestigiosissimo. 17.25 Questa la nuova top5 della classifica generale: 1 Molard Rudy Groupama – FDJ 16:07:22 2 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:02 3 ARNDT Nikias Team DSM 1:09 4 CRADDOCK Lawson ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta17.30 La nostrafinisce qui. Grazie per aver seguito con noi lanumero 5 della. L’appuntamento è per domani, con il primo imperdibile arrivo in salita! 17.27 Grandissima giornata per. Prima è riuscito a rientrare da solo sui fuggitivi, poi sembrava finito sull’Alto del Vivero. Alla fine ha fatto valere la sua grande qualità in salita per andare a cercare un successo prestigiosissimo. 17.25 Questa latop5 della classifica generale: 1Rudy Groupama – FDJ 16:07:22 2 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:02 3 ARNDT Nikias Team DSM 1:09 4 CRADDOCK Lawson ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 5? - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 3’40” - #Vuelta… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la quinta frazione - #Vuelta #Espana… - sportface2016 : LIVE - #Vuelta2022 Segui in DIRETTA la quinta tappa con arrivo a Bilbao con tutti gli aggiornamenti in tempo reale -