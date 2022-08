Kirill non andrà in Kazakistan: salta l'incontro con Papa Francesco (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un rinvio tecnico o dietro la volontà del patriarca con l'elemento di non disturbare la guerra di Putin che la chiesa ortodossa russa appoggia con grande entusiasmo? La seconda ipotesi è più concreta. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un rinvio tecnico o dietro la volontà del patriarca con l'elemento di non disturbare la guerra di Putin che la chiesa ortodossa russa appoggia con grande entusiasmo? La seconda ipotesi è più concreta. ...

SkyTG24 : Ucraina, Kirill non andrà in Kazakistan: salta l'incontro con Papa Francesco - globalistIT : - Bolpet : RT @omoscatelli: Il patriarca ortodosso russo Kirill non andrà al congresso di leader religiosi in Kazakistan a settembre, dove invece è at… - StefanoAndriano : RT @omoscatelli: Il patriarca ortodosso russo Kirill non andrà al congresso di leader religiosi in Kazakistan a settembre, dove invece è at… - emanuelpietrob1 : RT @omoscatelli: Il patriarca ortodosso russo Kirill non andrà al congresso di leader religiosi in Kazakistan a settembre, dove invece è at… -

Kirill non andrà in Kazakistan: salta l'incontro con Papa Francesco Il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill non si recherà in Kazakistan per il VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali del 14 - 15 settembre, e di conseguenza non ... Salta incontro patriarca Kirill e Papa 19.50 Salta incontro patriarca Kirill e Papa Il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill non andrà al congresso dei leader religiosi in Kazakistan, il 14 e 15 settembre. Lo rende noto l'agenzia Rio Novosti, citando il metropolita Antonij, responsabile Esteri del patriarcato. A ... Il Patriarca di Mosca e di tutta la Russiasi recherà in Kazakistan per il VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali del 14 - 15 settembre, e di conseguenza...19.50 Salta incontro patriarcae Papa Il patriarca della Chiesa ortodossa russaal congresso dei leader religiosi in Kazakistan, il 14 e 15 settembre. Lo rende noto l'agenzia Rio Novosti, citando il metropolita Antonij, responsabile Esteri del patriarcato. A ...