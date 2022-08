King Kong | James Wan produce la serie live-action per Disney+

BestMovieItalia : King Kong, grandi novità per i fan: annunciata una nuova serie live-action su Disney+ - - 3cinematographe : King Kong arriverà su Disney+! Tra i produttori della serie anche il celebre regista James Wan - Teleblogmag : Disney+ al lavoro su una serie TV di #KingKong! - MoviesAsbury : Andiamo di sintesi: #KingKong +serie TV live action+#JamesWan +Disney+. Che ne dite? - badtasteit : #KingKong: una serie sulle origini del personaggio è in fase di sviluppo per #Disney+ -

BadTaste.it TV

arriverà su Disney+! Tra i produttori della serie live - action anche il celebre regista James ...L'iconico gorillasta per approdare su Disney+ . La mostruosa creatura sarà al centro di una serie live - action prodotta da Disney Branded Television con l'ausilio di James Wan . Questa sarà la prima serie ... King Kong: una serie sulle origini del personaggio è in fase di sviluppo per Disney+ Il papà del The Conjuring Universe si unisce alla piattaforma di streaming Disney Plus per ricreare il mito di King Kong.James Wan sarà uno dei produttori esecutivi della prima serie live-action dedicata a King Kong in arrivo prossimamente su Disney+. L'iconico gorilla King Kong sta per approdare su Disney+. La mostruos ...