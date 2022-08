Il Pd riempie le liste di impresentabili e vuole pure far causa ai 5 Stelle (Di mercoledì 24 agosto 2022) Doveva essere il laboratorio dell’alleanza progressista ma alla fine la Sicilia non è soltanto diventata la pietra tombale sul patto tra M5S e Pd ma rischia anche di avere strascichi giudiziari. Insomma un brutto epilogo, culminato con i pentastellati che hanno deciso di rompere l’asse giallorosso – già andato in frantumi a livello nazionale e che ormai sopravviveva solo in regione – a seguito della lunga serie di ultimatum per la presenza di impresentabili a cui i dem non hanno voluto fare a meno, che rischia di peggiorare ulteriormente visto che il Partito democratico ora minaccia addirittura un’azione legale. Su quali basi questa sarà ammissibile, è ancora poco chiaro. Ma il segretario siciliano dei dem, Anthony Barbagallo, è abbastanza certo che in qualche modo potrà portare davanti a un giudice i suoi ex alleati: “Ho dato mandato ai legali di verificare se ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Doveva essere il laboratorio dell’alleanza progressista ma alla fine la Sicilia non è soltanto diventata la pietra tombale sul patto tra M5S e Pd ma rischia anche di avere strascichi giudiziari. Insomma un brutto epilogo, culminato con i pentastellati che hanno deciso di rompere l’asse giallorosso – già andato in frantumi a livello nazionale e che ormai sopravviveva solo in regione – a seguito della lunga serie di ultimatum per la presenza dia cui i dem non hanno voluto fare a meno, che rischia di peggiorare ulteriormente visto che il Partito democratico ora minaccia addirittura un’azione legale. Su quali basi questa sarà ammissibile, è ancora poco chiaro. Ma il segretario siciliano dei dem, Anthony Barbagallo, è abbastanza certo che in qualche modo potrà portare davanti a un giudice i suoi ex alleati: “Ho dato mandato ai legali di verificare se ci ...

SalvatoreMerlo : Carlo Calenda riempie di emilianisti le liste di azione in Puglia. Tutti no tav e no Ilva. Calenda dice che così di… - AleandroTubaldi : RT @SalvatoreMerlo: Carlo Calenda riempie di emilianisti le liste di azione in Puglia. Tutti no tav e no Ilva. Calenda dice che così disart… - infoitinterno : La scacchiera si riempie Ieri la consegna delle liste - Angela23763271 : RT @SalvatoreMerlo: Carlo Calenda riempie di emilianisti le liste di azione in Puglia. Tutti no tav e no Ilva. Calenda dice che così disart… - Naz_Viareggio : La scacchiera si riempie Ieri la consegna delle liste -