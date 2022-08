Gamescom 2022 | Sony annuncia il Dual Sense Edge

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel corso dell’evento di apertura dellahato il, la nuova versione del controller PS5, rivolta ad un pubblico di videogiocatori più esigenti, con caratteristiche di tutto rispetto che potete consultare a seguire, divulgate tramite il sito ufficiale. Nuovo controller per PS5 Controlli ultra personalizzabili: puoi rendere unico il controller wirelessrimappando o disattivando specifici pulsanti di input e perfezionando la mira regolando la sensibilità della levetta e le zone morte (la distanza percorsa dalla levetta analogica prima di essere riconosciuta in un gioco) . Inoltre, ogni grilletto è regolabile con opzioni per personalizzare la distanza di ...

KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'TUTTI gli ANNUNCI della GAMESCOM 2022! | Saints Row DELUDENTE? | OGGI Evento FGS! ? #KristalNews… - Tech_Gaming_it : Phantom Hellcat annunciato con Trailer e dettagli alla Gamescom 2022 - RegionPS : Geoff Keighley presenta su 'trailer del hype' para la #Gamescom 2022 - - infoitscienza : Everywhere, primo trailer e periodo di uscita alla Gamescom 2022 - zazoomblog : Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live - #Gamescom #2022: #tutti #annunci -

Durante l'evento, che simbolicamente sancisce l'inizio della, è stato mostrato un filmato ... Tags Gotham Knights opening night liveTagsopening night liveStriking Distance Studios The Callisto ProtocolNos llega un interesante anuncio relacionado con una de las franquicias más queridas por parte de los nintenderos. Se trata efectivamente de Pokémon.En el post que tenéis abajo, podemos conocer ...Il team si è dato come obiettivo l'uscita per il 2023, difficile ma non impossibile visto che i lavori proseguono da un po'. Il progetto portato avanti dal papà dei GTA, ha anche un nuovo trailer in g ...