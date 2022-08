“Frasi razziste, ma lui non è razzista”: 10 turni di stop ad un calciatore di Prima Categoria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Caso di razzismo in Prima Categoria in Molise. Sono dieci le giornate di squalifica comminate al calciatore Michele Zullo (con 250 euro di multa alla sua squadra, il Sant’Angelo Limosano), per insulti razzisti che tuttavia non “etichettano come assolutamente razzista” il calciatore deferito. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Territoriale per l’episodio accaduto alla fine del marzo scorso in Molise, durante la partita di calcio di Prima Categoria tra il Sant’Angelo Limosano e il Lokomotiv Riccia. Lamine Sow, calciatore di quest’ultima squadra, 20 anni, originario del Senegal, aveva riferito, insieme ad alcuni suoi compagni di squadra, di aver ricevuto insulti razzisti da un avversario che lo avrebbe chiamato “Scimmia di merda“. Ora, quasi 5 mesi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Caso di razzismo inin Molise. Sono dieci le giornate di squalifica comminate alMichele Zullo (con 250 euro di multa alla sua squadra, il Sant’Angelo Limosano), per insulti razzisti che tuttavia non “etichettano come assolutamente” ildeferito. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Territoriale per l’episodio accaduto alla fine del marzo scorso in Molise, durante la partita di calcio ditra il Sant’Angelo Limosano e il Lokomotiv Riccia. Lamine Sow,di quest’ultima squadra, 20 anni, originario del Senegal, aveva riferito, insieme ad alcuni suoi compagni di squadra, di aver ricevuto insulti razzisti da un avversario che lo avrebbe chiamato “Scimmia di merda“. Ora, quasi 5 mesi ...

