Facebook ha problemi in home con il newsfeed | l’algoritmo mostra in bacheca post a casaccio

repubblica : Problemi per Facebook, gli utenti denunciano: 'Il feed pieno di persone che non seguo' [di Arcangelo Rociola] - Agenzia_Ansa : Bacheche di Facebook impazzite, problemi con l'algoritmo. Piene di post di persone sconosciute. Meta: 'Stiamo lavor… - repubblica : Problemi per Facebook, migliaia di segnalazioni: 'Home piena di persone che non seguo' - 24Trends_Italia : 9. Alessandra Matteuzzi - 5mille+ 10. Parigi può attendere - 5mille+ 11. Problemi Facebook oggi - 5mille+ 12. Video… - StefanoMimmo84 : RT @Agenzia_Ansa: Bacheche di Facebook impazzite, problemi con l'algoritmo. Piene di post di persone sconosciute. Meta: 'Stiamo lavorando'… -

', ha denunciato un ucraino a The Grayzone. In un video inviato viaa luglio, si vede Ivan* in piedi accanto alla sua auto, un SUV Mitsubishi dei primi anni ... ' Ci sono così tantiin ...per. In mattinata gli utenti hanno segnalato che sul proprio feed news comparivano post di persone che non conoscono, gruppi che non seguono, o post di celebrità alle quali non sono ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Da questa mattina moltissime persone stanno segnalando un insolito bug di Facebook: i feed degli utenti (cioè le pagine principali del social network con il flusso di notizie) sono piene di commenti, ...