Enzo Iacchetti si racconta: "L'errore più grande della mia vita" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Enzo Iacchetti, vicino al traguardo dei 70 anni che compirà il 31 agosto, ripercorre la sua carriera. Impossibile non citare "Striscia la notizia" e la sua profonda amicizia e complicità con Ezio Greggio. Il conduttore ha anche raccontato alcuni episodi di quando era più giovane, ancora agli inizi. Poi ha voluto soffermarsi a parlare di una persona a lui molto cara che ha perso tanti anni fa. Il lutto ha colpito Enzo Iacchetti e il dolore è ancora forte. Enzo Iacchetti, gli inizi della sua carriera "Ero timidissimo, parlavo pochissimo, ma un regista del mio paese stava preparando uno spettacolo e chiese a mio padre se poteva prendermi per una parte da muto. Gli fu dato il consenso e mi ritrovai sulla ribalta. Là sopra cominciai a chiacchierare, non ...

