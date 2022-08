Elezioni: Salvini, 'non toccheremo 194, ma dare possibilità scelta a chi in difficoltà' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Non toccheremo la legge 194, l'ultima parola spetta alla donna, non allo Stato" ma va data "la possibilità alla donna in difficoltà di fare la scelta", soprattutto per "chi si trova in difficoltà economiche". Così Matteo Salvini a Radio 24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Nonla legge 194, l'ultima parola spetta alla donna, non allo Stato" ma va data "laalla donna indi fare la", soprattutto per "chi si trova ineconomiche". Così Matteoa Radio 24.

La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - AlbertoBagnai : A domani! - DarioNardella : Mettere sullo stesso piano lo svago allegro di #SannaMarin con il Papeete di #Salvini in cui si irride l’Inno e i f… - AntennaSud : Elezioni: Boccia, ‘Puglia non sarà conquistata da Salvini e Meloni’ - tisvampu : RT @janavel7: Euforia nella Lega: finalmente sono arrivati I RUBLI!!! Elezioni politiche, Salvini: “Le sanzioni alla Russia? Se non funzio… -