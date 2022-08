Covid | lo studio | variante Centaurus più pericolosa

AurelianoStingi : Come annunciato qui le considerazioni sul pezzo rilanciato da #LaVerita. Ho aiutato due bravissimi giornalisti… - DavidPuente : 11/ Vi lascio all'articolo con le spiegazioni nel dettaglio. @juannepili - LiberoReporter : Covid, lo studio: variante Omicron Centaurus più pericolosa - Gaebaldi : Covid, lo studio: variante Omicron Centaurus più pericolosa - eespulsi22 : RT @yashin_na: @barbarab1974 Dov'è il tuo studio con i dati, con modalità di selezione dei casi, che patologie avevano, se avevano contratt… -

... aumento consistente degli stipendi degli insegnanti, un nuovo sistema di borse di, un bonus ... Sono 35.360 i casi di19 registrati ieri dal bollettino del ministero della Salute e 134 i ...Secondo i dati dello- 19 porta in dote un aumento del rischio di miocardite di 11,14 volte nei 28 giorni successivi alla positività al tampone. Il rischio scende a 5,97 volte se si è ..."Il mio ruolo m'impone di non avere inclinazioni ma non è un mistero che il premier Mario Draghi sia una persona dalle più alte credenziali europeiste" ...Centaurus, la nuova variante covid, sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più pericolosa. E potrebbe diventare dominante, rimpiazzando le altre Omicron. È ...