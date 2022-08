sportli26181512 : Chivu prova il bis: chi sono i 5 talenti che possono diventare i 'nuovi Casadei': Chivu prova il bis: chi sono i 5… - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: Chivu prova il bis: chi sono i 5 talenti che possono diventare i 'nuovi #Casadei' - Gazzetta_it : Chivu prova il bis: chi sono i 5 talenti che possono diventare i 'nuovi #Casadei' -

Chi si è già abituato all'idea di dover fare a meno del 19enne è Cristian, che non avrebbe comunque avuto a disposizione Cesare per la stagione di Primavera appena iniziata, con i nerazzurri ...... per il centrocampista che tanto bene ha fatto con la Primavera di Cristian. Non solo una ... Insomma, Casadei piace un po' a tutti e non solo in Italia: l'offerta scritta del Chelsea è la...I nerazzurri cominciano la stagione con una sconfitta: brutta prestazione, squadra ancora in fase di costruzione ...66' - L'Inter si trova di nuovo nella situazione di inseguire il Bologna, ora ci riproverà con un attacco nuovo per 2/3. 65' - Due cambi per Chivu: Curatolo e Sarr ...