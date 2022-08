Calcio femminile, 24 azzurre convocate per i match con Moldova e Romania: out Gama e Bonansea (Di mercoledì 24 agosto 2022) Domenica l’Italia si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei fondamentali impegni contro Moldova e Romania, le ultime due gare del girone di qualificazione mondiale. Le azzurre devono blindare il primo posto che vale la qualificazione diretta al torneo iridato. Il 2 settembre a Chisinau la sfida con le moldave, il 6 al ‘Mazza’ di Ferrara c’è la Romania. Fuori Sara Gama e Barbara Bonansea, la prima alle prese con un’infrazione al piatto tibiale della gamba destra, la seconda con una lesione dell’adduttore lungo della coscia destra. Tornano nell’elenco delle convocate Soffia, Glionna, Greggi e Cantore. L’elenco delle convocate Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Domenica l’Italia si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei fondamentali impegni contro, le ultime due gare del girone di qualificazione mondiale. Ledevono blindare il primo posto che vale la qualificazione diretta al torneo iridato. Il 2 settembre a Chisinau la sfida con le moldave, il 6 al ‘Mazza’ di Ferrara c’è la. Fuori Sarae Barbara, la prima alle prese con un’infrazione al piatto tibiale della gamba destra, la seconda con una lesione dell’adduttore lungo della coscia destra. Tornano nell’elenco delleSoffia, Glionna, Greggi e Cantore. L’elenco dellePortieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger ...

