CADUTA LIBERA, GERRY SCOTTI TORNA CON UN NUOVO GIOCO E I FESTEGGIAMENTI PER LA MILLESIMA PUNTATA (Di mercoledì 24 agosto 2022) CADUTA LIBERA inizierà il 29 agosto 2022 con la conduzione di GERRY SCOTTI. Il programma a premi è giunto all’undicesima edizione. Ci sono delle novità. GERRY SCOTTI si prepara per TORNAre in onda su Canale 5 in fascia preserale con la sua CADUTA LIBERA (qua tutte le informazioni sul programma). La trasmissione prenderà il via con l’11 edizione lunedì 29 agosto alle 18.45. A Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore pavese ha annunciato che ci saranno importanti novità. Verrà inserito un NUOVO GIOCO, oltre a quelli già presenti nelle varie sfide: Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 24 agosto 2022)inizierà il 29 agosto 2022 con la conduzione di. Il programma a premi è giunto all’undicesima edizione. Ci sono delle novità.si prepara perre in onda su Canale 5 in fascia preserale con la sua(qua tutte le informazioni sul programma). La trasmissione prenderà il via con l’11 edizione lunedì 29 agosto alle 18.45. A Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore pavese ha annunciato che ci saranno importanti novità. Verrà inserito un, oltre a quelli già presenti nelle varie sfide: Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi ...

