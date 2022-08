Assegnazione provvisoria interprovinciale, la denuncia del CNDDU: intollerabili rallentamenti di alcuni Ambiti territoriali (Di mercoledì 24 agosto 2022) CNDDU - Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione dei recenti controlli che hanno evidenziato palesi mendacità nella documentazione dei titoli addotta, punibili anche con sanzione penale, e visto anche lo stato di stallo nell’attribuzione dei posti in Assegnazione provvisoria interprovinciale in cui vertono molti Ambiti territoriali del Sud d’Italia, con il rischio che tanti docenti debbano pagare il prezzo dell’inefficienza a proprie spese, perdendo la possibilità di lavorare nella propria città, pur avendo alle spalle requisiti e molti anni di insegnamento, il CNDDU chiede agli organi di controllo maggiore vigilanza e attenzione durante le fasi di attribuzione delle cattedre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione dei recenti controlli che hanno evidenziato palesi mendacità nella documentazione dei titoli addotta, punibili anche con sanzione penale, e visto anche lo stato di stallo nell’attribuzione dei posti inin cui vertono moltidel Sud d’Italia, con il rischio che tanti docenti debbano pagare il prezzo dell’inefficienza a proprie spese, perdendo la possibilità di lavorare nella propria città, pur avendo alle spalle requisiti e molti anni di insegnamento, ilchiede agli organi di controllo maggiore vigilanza e attenzione durante le fasi di attribuzione delle cattedre. L'articolo .

