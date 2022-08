US Open 2022 | Rafael Nadal può approfittare dell’assenza di Djokovic | caccia allo Slam n 23 e al n 1 nel ranking ATP

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Laè aperta caro Rafa. A New York, dal 29 agosto all’11 settembre, si terrà l’ultimodella stagione e l’appuntamento a Flushing Meadows potrebbe essere decisivo nel computo dei Major conquistati in carriera. Dopo l’esito di Wimbledon,e Novaksono appaiati a quota 22 centri, in vetta alla particolare classifica. Considerata l’improbabile presenza di Nole in territorio americano per le norme riguardanti i viaggiatori stranieri non vaccinati contro il Covid, il maiorchino può allungare nuovamente. Non sarà però un obiettivo semplice. L’iberico si presenta ai nastri di partenza del torneo negli States con non pochi punti interrogativi. L’eliminazione immediata nel Masters1000 di Cincinnati, per mano dello strepitoso Borna Coric (vincitore del torneo nell’Ohio), ha evidenziato una condizione ...