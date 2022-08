Uomini e Donne | scontro epico fra gli storici ex Il gesto social non passa inosservato

Leggi su chedonna

(Di martedì 23 agosto 2022), Valeria Cardone ha svelato per la prima volta i suoi sentimenti dopo la dolorosa rottura con Matteo Ranieri. Il like a un commento non lascia dubbi. Valeria Cardone non è più riuscita a trattenersi e ha deciso di dare trapelare qualche notizia in più sul motivo della rottura con l’ex Matteo Ranieri, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it