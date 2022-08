Serie A su DAZN, oltre 5 mln di spettatori al 2° turno (Di martedì 23 agosto 2022) Archiviata la seconda giornata di campionato, sono stati diffusi i dati di ascolto registrati su DAZN per le partite del weekend. Secondo quanto riporta Prima Comunicazione, in totale il secondo turno di campionato ha registrato poco meno di 5,2 milioni di ascoltatori, in crescita rispetto ai 3,7 milioni registrati nel week end di Ferragosto, per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 agosto 2022) Archiviata la seconda giornata di campionato, sono stati diffusi i dati di ascolto registrati super le partite del weekend. Secondo quanto riporta Prima Comunicazione, in totale il secondodi campionato ha registrato poco meno di 5,2 milioni di ascoltatori, in crescita rispetto ai 3,7 milioni registrati nel week end di Ferragosto, per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

pisto_gol : Chi ha spinto per i diritti del calcio a @DAZN_IT aveva un progetto per indebolire ulteriormente la @SerieA ? Chi… - sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - Agenzia_Ansa : Interviene l'Agcom sui disservizi registrati nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di #Dazn. L'Aut… - zazoomblog : DAZN oltre 5 mln di spettatori per il 2° turno di Serie A - #oltre #spettatori #turno #Serie - CalcioFinanza : #DAZN, oltre 5 milioni di spettatori per il 2° turno di #SerieA. Sampdoria-Juventus la gara più vista… -