Roma, bar e ristoranti si preparano alla stangata d'autunno: tutti i rincari dal caffè alla pizza (Di martedì 23 agosto 2022) Roma. La crisi, se non risolta, genera altra crisi. Ed è quello che sta accadendo in Italia, da anni ormai. Dopo il Covid, ora l'inflazione e l'impennata dei costi per i consumi – con l'aumento delle materie prime – stanno mettendo all'angolo i titolari di bar e ristoranti. La ristorazione si prepara ai rincari d'autunno Davanti alla nuova emergenza, ecco che bisogna mettere mano ai prezzi del menù. E pare che non ci siano alternative possibili dinanzi ad una situazione simile. A sottolinearlo, ancora una volta, è Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti che ha di recente rilasciato delle dichiarazioni al Messaggero. Nessuna alternativa "Non ci sono alternative in questo momento. Stiamo cercando di adottare una linea comune per i rincari perché sarà ...

