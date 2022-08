Quarta dose, per gli under 60 se ne riparla in autunno - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 23 agosto 2022) Nella regione hanno ricevuto la Quarta dose quasi 220mila persone. La Quarta dose vaccinale è raccomandata a quattro mesi dalla terza dose o dall'ultima infezione Covid per gli over 60 e i ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) Nella regione hanno ricevuto laquasi 220mila persone. Lavaccinale è raccomandata a quattro mesi dalla terzao dall'ultima infezione Covid per gli over 60 e i ...

gparagone : Pensate che non ricominceranno? Lo hanno già detto; già acquistate quarta e quinta dose. Il #GreenPass non è sco… - CottarelliCPI : L'ultima bufala dei NoVax: hanno messo in giro la storia che Piero Angela è morto per gli effetti della quarta dose… - BelpietroTweet : Magistrato di Siracusa riconosce la correlazione tra iniezione e decesso di un militare. Un macigno in vista dell’o… - ZanonDamiano1 : RT @Pignottone: Avv. Olga Milanese:” la quarta dose non rientra nell’ autorizzazione europea e quindi il suo uso sarebbero sotto esclusiva… - Ettore79597694 : RT @Pignottone: Avv. Olga Milanese:” la quarta dose non rientra nell’ autorizzazione europea e quindi il suo uso sarebbero sotto esclusiva… -