Morto Pierluigi Imperiale | cordoglio in città per la scompars adel noto veterinario

(Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - E' stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, all'interno della sua abitazione a L'Aquila il corpo senza vita di, 67 anni, medicoconosciuto in tutto l’Abruzzo e ben oltre i confini regionali per quella considerata una missione, la valorizzazione della transumanza e delle tradizioni della pastorizia abruzzese. Il medico sarebbe stato stroncato da un malore mentre era solo all'interno della sua abitazione, sul posto dopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri e la scientifica che dovranno stabilire le cause del decesso. La notizia della sua morte, data larietà del medica, ha fatto immediatamente il giro del Capoluogo e della regione, tanti i messaggi di cordaglio arrivate ai famigliari tra i quali quello del Sindaco dell'Aquila Biondi. Rivolgendo ai familiari “sincere ...

L'AQUILA - Tragica scoperta nel pomeriggio all'Aquila dove è stato rinvenuto il corpo senza vita diImperiale , 67 anni, medico veterinario conosciuto in tutto l' Abruzzo e ben oltre i confini regionali per quella considerata una missione, la valorizzazione della transumanza e delle ...