Mertens: «Io ancora sto imparando Kvaravaravish… Kvara? Kvara? Come si dice?» (VIDEO) (Di martedì 23 agosto 2022) Come tanti tifosi del Napoli, anche Dries Mertens non ha ancora imparato a pronunciare correttamente il cognome del nuovo acquisto del Napoli, Kvaratskhelia, chiamato dal club a sostituire Insigne, partito per il Toronto. Ieri, nell’intervista rilasciata dal belga a Dazn, ospite di Pierluigi Pardo a SuperTele da Istanbul, l’ex Napoli ci ha scherzato su. Tutto è partito dalla corretta pronuncia di De Ketelaere, nuovo innesto del Milan. Pardo ha chiesto a Dries Come si pronuncia il cognome in Belgio, Mertens lo ha ripetuto correttamente, poi ha aggiunto: «Io ancora sto imparando Kvaravaravish…Kvara? Kvara? ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022)tanti tifosi del Napoli, anche Driesnon haimparato a pronunciare correttamente il cognome del nuovo acquisto del Napoli,tskhelia, chiamato dal club a sostituire Insigne, partito per il Toronto. Ieri, nell’intervista rilasciata dal belga a Dazn, ospite di Pierluigi Pardo a SuperTele da Istanbul, l’ex Napoli ci ha scherzato su. Tutto è partito dalla corretta pronuncia di De Ketelaere, nuovo innesto del Milan. Pardo ha chiesto a Driessi pronuncia il cognome in Belgio,lo ha ripetuto correttamente, poi ha aggiunto: «Iosto? ...

