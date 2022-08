Mark Wahlberg scherza sulla figlia 18enne: "Non ho più alcuna autorità su di lei" (Di martedì 23 agosto 2022) Mark Wahlberg ha recentemente fatto una battuta a proposito di sua figlia Ella Rae dicendo che ormai non 'ha più nessuna autorità' sulla diciottenne. Mark Wahlberg, durante l'episodio di lunedì del Live! With Kelly and Ryan, ha parlato di come i suoi tre figli più grandi - Brendan, 13 anni, Michael, 16 ed Ella Rae, 18 - siano tutti adolescenti noncuranti della sua autorità e di come la figlia Grace Margaret si unirà a loro a gennaio compiendo 13 anni. Quando il conduttore Ryan Seacrest ha chiesto a Wahlberg cosa stessero combinando i suoi figli adolescenti, Mark ha rivelato che Ella sta per finire la scuola e scegliere il college: "La mia bambina, quella diciottenne... beh non ho letteralmente più ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022)ha recentemente fatto una battuta a proposito di suaElla Rae dicendo che ormai non 'ha più nessunadiciottenne., durante l'episodio di lunedì del Live! With Kelly and Ryan, ha parlato di come i suoi tre figli più grandi - Brendan, 13 anni, Michael, 16 ed Ella Rae, 18 - siano tutti adolescenti noncuranti della suae di come laGrace Margaret si unirà a loro a gennaio compiendo 13 anni. Quando il conduttore Ryan Seacrest ha chiesto acosa stessero combinando i suoi figli adolescenti,ha rivelato che Ella sta per finire la scuola e scegliere il college: "La mia bambina, quella diciottenne... beh non ho letteralmente più ...

