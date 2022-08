Lavori sulla via Pontina: sarà sostituita tutta la segnaletica verticale (Di martedì 23 agosto 2022) Prosegue il piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale 148 “Pontina”, avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) ad aprile 2021 al fine di innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. In particolare da oggi, martedì 23 agosto – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – saranno avviati i Lavori per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro La prima fase riguarderà il tratto compreso tra il km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) e il km 45 (Aprilia), in entrambe le direzioni. Nel dettaglio, da martedì 23 a venerdì 26 agosto gli interventi interesseranno gli svincoli compresi tra i km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) ed il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022) Prosegue il piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale 148 “”, avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) ad aprile 2021 al fine di innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. In particolare da oggi, martedì 23 agosto – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – saranno avviati iper la sostituzione e riqualificazione della, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro La prima fase riguarderà il tratto compreso tra il km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) e il km 45 (Aprilia), in entrambe le direzioni. Nel dettaglio, da martedì 23 a venerdì 26 agosto gli interventi interesseranno gli svincoli compresi tra i km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) ed il ...

lucabianchin7 : La clausola di Ismael #Bennacer non è esercitabile in questa ultima fase del mercato 2022. Lavori ancora in corso p… - IdeawebTV : Senso unico alternato tra Piobesi e Corneliano per lavori sulla rete del gas metano - GAIA_acqua : GAIA S.p.A. informa che potrebbero verificarsi fenomeni di mancanza acqua oggi 23/08/2022 fino alle 12, a causa di… - in_appennino : RT muoversintoscan '??Sulla SR429 di Val d'Elsa, per lavori di sfalcio erba, senso unico atl. h8/18, in tratti saltu… - Nazione_Siena : Lavori sulla pavimentazione risorgimentale -